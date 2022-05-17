Avro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Avro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

17.05.2022 14:16
Avro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, Kovid-19 tedbirlerinin kalktığı ve Rusya-Ukrayna savaşının başladığı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi ekonomisi, Kovid-19 tedbirlerinin kalktığı ve Rusya- Ukrayna savaşının başladığı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin güncel verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin birinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 5,1 yükseldi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,2'lik artış gösterdi.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, İspanya'da yüzde 0,3 arttı. Fransa'da sabit kalan GSYH, İtalya'da yüzde 0,2 geriledi.

Büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya'da yüzde 3,7, Fransa'da 5,3, İtalya'da 5,8 ve İspanya'da yüzde 6,4 yükseldi.

AB'de istihdam ise 2022'nin birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı.

İstihdam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2,5 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,6 arttı.

YORUMLAR
500
AB'den yeni mali kriz uyarısı AB'den yeni mali kriz uyarısı AB ülkeleri petrol yaptırımında anlaşamadı AB ülkeleri petrol yaptırımında anlaşamadı
Kaynak: AA

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü - Son Dakika


Son Dakika
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 20:12:16. #1.11#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement