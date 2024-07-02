Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Mayıs Ayında Yüzde 6,4 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Mayıs Ayında Yüzde 6,4 Oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 6,4 olarak sabit kaldı. AB'de ise işsizlik oranı nisan ayında yüzde 6 olarak ölçülmüş ve mayısta aynı seviyede devam etmiştir. İşsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre Avro Bölgesi'nde düşüş göstererek yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e, AB'de ise yüzde 6'dan yüzde 6'ya gerilemiştir. Mayıs ayında en yüksek işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,7 olarak kaydedilirken, en düşük işsizlik oranı ise Fransa'da yüzde 7,4 olarak belirlenmiştir. AB'de toplam işsiz sayısı 13 milyon 200 bin kişi olurken, bu kişilerin 11 milyon 78 bini Avro Bölgesi'nde yer almaktadır. Genç işsizlik oranı ise AB'de yüzde 14,4, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,2 olarak ölçülmüştür.

02.07.2024 12:43
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Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 6,4 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesinin mayıs ayı işsizlik verilerine göre, AB'de nisan ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayısta aynı seviyeyi korudu.

Avro Bölgesi'nde de nisanda yüzde 6,4 olan işsizlik oranı mayıs ayında sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Mayısta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,7, Yunanistan'da yüzde 10,6, İsveç'te yüzde 8,4, Finlandiya'da yüzde 8,2 ve Fransa'da yüzde 7,4 oldu.

AB'de işsiz sayısı, mayısta 13 milyon 200 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 78 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Mayıs ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 828 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 287 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,4, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,2 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

Finlandiya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İsveç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Mayıs Ayında Yüzde 6,4 Oldu - Son Dakika

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