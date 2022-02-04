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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta geriledi - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta geriledi

04.02.2022 13:20
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta geriledi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 3 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 3 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Aralık 2021 dönemine ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 azalırken, 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,6 arttı.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar aralık ayında kasıma kıyasla yüzde 3 düşerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 yükseldi. Piyasa beklentisi, perakende satışların aralıkta aylık yüzde 0,5 gerileyeceği, yıllık ise yüzde 5,1 artacağı yönündeydi.

Perakende satışlar, 2021 yılı genelinde AB'de yüzde 5,5, Avro Bölgesi'nde de yüzde 5 oranında artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında aralıkta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 7,2 ile Letonya'da, yüzde 2,1 ile Slovenya'da, yüzde 1'le de Bulgaristan ve Macaristan'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 9,2 ile Hollanda'da, yüzde 5,7 ile İspanya'da ve yüzde 5,5 ile Almanya'da oldu.

Perakende satışlar, yıllık bazda Slovenya'da yüzde 44,1, Litvanya'da yüzde 16,2, Estonya'da yüzde 12,6 artarken, İrlanda'da yüzde 3,2, İspanya ve Finlandiya'da yüzde 3 geriledi.

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Avrupa Birliği, Slovenya, İspanya, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta geriledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralıkta geriledi - Son Dakika
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