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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta arttı - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta arttı

16.02.2022 13:35
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Kovid-19 salgının hız kazandığı geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Kovid-19 salgının hız kazandığı geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2021 aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,2, Aralık 2020'ye göre de yüzde 1,6 arttı.

AB'de ise sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükselirken, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,5 yükseldi.

Böylece 2021 yılı genelinde sanayi üretimi önceki yıla kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 7,8, AB'de de yüzde 8,2 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 10,3 ile İrlanda'da, yüzde 6,2 ile Litvanya'da ve yüzde 5,1 ile Lüksemburg'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 2,9 ile Çekya'da, yüzde 1,1 ile Avusturya'da ve yüzde 1 ile İtalya'da belirlendi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 33,3 ile Litvanya'da, yüzde 14,3'le Bulgaristan'da ve yüzde 14,1'le Polonya'da artarken, Malta'da yüzde 7,1, İrlanda'da yüzde 2,9, Çekya'da yüzde 2,1 azaldı.

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Avrupa Birliği, Litvanya, Aralık, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta arttı - Son Dakika Ekonomi


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