Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

06.05.2022 10:49
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 436 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 13.833 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 7.489 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 6,316 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 23.701 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 8.378 bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 1,0500 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD'deki enflasyon endişesinin varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürürken, piyasalarda oynaklığın artmaya devam ettiğini ifade eden analistler, yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandığını aktardı.

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Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları düşüşle açıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika


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