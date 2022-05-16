Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,69 azalışla 430,3 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,68 değer kaybıyla 13.932 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 düşüşle 7.371 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,02 azalışla 6.298 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66 değer kaybıyla 23.889 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,44 gerileyerek 8.301 puanda bulunuyor.

Cuma günü, Ocak 2017'den bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1,0350'ü test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1,0413'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0410 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra küresel çapta açıklanan veriler ve gelişmelerin de ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.

Bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesinin yanı sıra veABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, bugün ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini ifade etti.