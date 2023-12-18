Avrupa borsaları düşüşle başladı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 kayıpla 475 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 16.680 seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.560 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 30.287 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 10.065 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 7.567 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1,0920'de seyrediyor.

Avrupa tarafında cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Joachim Nagel, faiz indirimini düşünmek için çok erken olduğunu söylerken, bir başka üye Madis Muller de piyasaların gelecek yılın ilk yarısında politika gevşemesi üzerine bahis oynama konusunda erken davrandığını dile getirdi.

Analistler, ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda risk iştahını düşürdüğünü belirterek, BoE'nin faiz kararı sonrasında yaptığı duyurudaki "şahin" tutumun da olası bir faiz indirimine ilişkin beklentileri ötelediğini bildirdi.

Küresel pay piyasalarında da ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının risk iştahını azalttığını belirten analistler, veri gündeminde bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin öne çıktığını söyledi.