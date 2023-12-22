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Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kayıpla 476 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 16.673 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.682 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 30.259 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.099 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.564 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,1008'de seyrediyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının gelecek yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamalarına çevrildiğini söyledi. İngiliz ekonomisi temmuz-eylül döneminde yüzde 0,1 daraldı ve resesyon endişeleri arttı.

Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı
22.12.2023 - 11:47,
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Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kayıpla 476 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 16.673 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.682 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 30.259 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.099 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.564 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,1008'de seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerinin süresi ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ifade ederek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamalarına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre İngiliz ekonomisi temmuz-eylül döneminde yüzde 0,1 daraldı.

Açıklanan verinin ardından ülkede resesyon endişelerinin arttığını söyleyen analistler, bölge genelinde yatırımcıların temkinli davrandığını verilere bağlı olarak oynaklığın artabileceğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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