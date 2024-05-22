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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik iyimserlik devam ederken, İngiltere'de enflasyonun beklentileri aşması Avrupa borsalarının negatif ayrışmasına neden oldu. Bugün ABD'de 2. el konut satışları ve Fed'in toplantı tutanakları takip edilecek.

22.05.2024 10:59
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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 521 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 18.667 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.371 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 34.527 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 11.295 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 8.108 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0860 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ancak İngiltere'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla Avrupa borsalarının negatif ayrıştığını söyledi.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,3 artışla öngörüleri aştı.

Ülke verilerinin, enflasyonun hala sıcaklığını koruduğuna işaret ettiğini aktaran analistler, günün geri kalanında Fed'in son toplantı tutanaklarının yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Öte yandan, Berlin'de düzenlenen DZ Bank Sermaye Piyasaları Konferansı'nda konuşan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hala inatçı olabileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziran ayında faizlerde olası ilk indirimden sonra ne olacağı konusunda taahhütte bulunamayacağını dile getirdi.

Verilerin, ECB'nin haziran ayında yapılacak toplantısına kadar yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılması noktasında güveni artırması halinde Bankanın haziranda faiz indiriminden yana olacağını belirten Nagel, "Ancak böyle bir hamle mutlaka bir dizi faiz indirimi gerektirmeyecektir." dedi.

Analistler, bugün ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının yanı sıra Nvidia bilançosunun takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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