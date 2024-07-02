Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başlarken, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 510 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 18.222 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.135 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 33.562 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 1 gerileyerek 10.942 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 7.519 puanda bulunuyor. Dün yüzde 0,2 artışla günü 1,0740'tan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0720 seviyelerinde seyrediyor. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları öncesinde temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün bölgede açıklanacak enflasyon verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Bölge genelinde enflasyon endişesi azalmaya devam ederken, dün Almanya'da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri de ülkede enflasyonun beklenenden daha hızlı yavaşladığına işaret etti. Ayrıca, Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi haziranda 43,5'e gerileyerek eşik değer olan 50'nin altında kaldı. Azalan enflasyon baskısının ECB'ye politika alanı açtığını aktaran analistler, bugün Lagarde'ın açıklamalarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti. Analistler, bölgede siyasi belirsizliklerin de devam ettiğini ve yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyonla işsizlik, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

02.07.2024 10:35
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Avrupa borsaları güne düşüşle başlarken, açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 510 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 18.222 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.135 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 33.562 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 1 gerileyerek 10.942 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 7.519 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,2 artışla günü 1,0740'tan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0720 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları öncesinde temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün bölgede açıklanacak enflasyon verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bölge genelinde enflasyon endişesi azalmaya devam ederken, dün Almanya'da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri de ülkede enflasyonun beklenenden daha hızlı yavaşladığına işaret etti.

Ayrıca, Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi haziranda 43,5'e gerileyerek eşik değer olan 50'nin altında kaldı.

Azalan enflasyon baskısının ECB'ye politika alanı açtığını aktaran analistler, bugün Lagarde'ın açıklamalarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Analistler, bölgede siyasi belirsizliklerin de devam ettiğini ve yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyonla işsizlik, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Christine Lagarde, Merkez Bankası, Jerome Powell, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Fed, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı - Son Dakika

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