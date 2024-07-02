Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 değer kaybıyla 510,91 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 düşüşle 8.121,2 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.538,29 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek 33.481,4 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,69 azalarak 18.164,06 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,056 değer kaybıyla 1,073 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında Siemens Energy'nin, 1,2 milyar avroluk elektrik şebekesi yatırımı ve 10 bin yeni istihdam sağlayacağına ilişkin açıklamalarının ardından, hisseleri yüzde 3,77 artış gösterdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,5 oldu. Bölgede işsizlik ise mayısta yüzde 6,4 ile sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, "dezenflasyonda oldukça ilerleme kaydedildiğini" belirtti.

Lagarde, enflasyonun doğru yönde ilerlediğini ancak 2025'e kadar engebeli bir patika görülebileceğini söyledi.

Aynı toplantıda konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise ABD'de ilk çeyrekteki duraklamanın ardından dezenflasyonist eğilimin yeniden başlama belirtilerinin görüldüğünü ancak faiz indirimlerine başlamadan önce daha fazla veri görmek istediklerini ifade etti.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı mayısta 8 milyon 140 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.