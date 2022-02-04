Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,38 değer kaybederek 462,15 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 azalarak 7.516,4 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,75 düşerek 15.099,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 6.951,38 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,79 gerileyerek 26.603,59 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,14 artarak 1,145 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, merkez bankalarının faiz kararına ve Kovid-19 salgınında artan vakalara odaklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü para politikası toplantısında faiz kararında değişikliğe gitmezken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye çıkardı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralık ayında kasıma kıyasla yüzde 3 düşerken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 yükseldi.

Almanya'da fabrika siparişleri iç taleple aralıkta yüzde 2,8 arttı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın da AB'nin Moskova'ya karşı yaptırımlarının içinde yer alacağını açıkladı.