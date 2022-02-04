Üye Girişi
Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

04.02.2022 20:21
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,38 değer kaybederek 462,15 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 azalarak 7.516,4 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,75 düşerek 15.099,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 6.951,38 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,79 gerileyerek 26.603,59 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,14 artarak 1,145 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, merkez bankalarının faiz kararına ve Kovid-19 salgınında artan vakalara odaklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü para politikası toplantısında faiz kararında değişikliğe gitmezken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye çıkardı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar aralık ayında kasıma kıyasla yüzde 3 düşerken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 yükseldi.

Almanya'da fabrika siparişleri iç taleple aralıkta yüzde 2,8 arttı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın da AB'nin Moskova'ya karşı yaptırımlarının içinde yer alacağını açıkladı.

YORUMLAR
500

England, Almanya, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
19:51 Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 248 kişi vefat etti, 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi
19:48 Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş
19:34 Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi
19:25 David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor
18:58 Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
18:28 Son Dakika: Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı sebebiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 20:27:25. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement