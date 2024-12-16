Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa borsaları, PMI verilerinin olumsuz etkisiyle değer kaybederek haftaya düştü.

16.12.2024 22:17
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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,12 değer kaybederek 515,83 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 düşerek 20.313,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 değer kaybıyla 7.357,08 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 gerileyerek 8.262,05 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,43 düşerek 34.740,25 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,105 değer kazanarak 1,051 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının bu haftaki para politikası kararlarına çevrilirken, Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü değer kaybıyla kapattı.

Piyasalar Avrupa'da bugün açıklanan öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini, negatif karşıladı.

Öncü verilere göre, Almanya'da imalat sanayi PMI 42,5'e inerken, hizmet sektörü PMI 51'e yükseldi. Bileşik PMI da 47,8 oldu.

İngiltere'de bileşik PMI aralıkta 50,5 olarak ölçüldü. Kasım ayında da 50,5 olan bu seviye, son 13 ayın en düşük aktivitesi olarak kayıtlara geçmişti. İngiltere'de aralıkta özel sektör istihdamında yaklaşık 4 yılın en sert düşüşü görüldü.

Avro Bölgesi'nde kasımda 45,2 olan imalat sanayi PMI aralıkta da değişmedi. Kasımda 48,3 seviyesinde olan bileşik PMI, aralıkta 49,5 oldu. Hizmet sektörü PMI ise 49,5'ten 51,4'e çıktı.

ABD'de imalat sanayi (PMI), aralıkta aylık 1,4 puan azalarak 48,3 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde bugün yaptığı açıklamada, "Enflasyonun tahminlerimizde belirttiğimiz kadar hızlı düşmeyebileceği riskini hala dikkate alıyoruz." dedi.

İngiltere Merkez Bankasının ise bu haftaki toplantısında politika faizini yüzde 4,75'te sabit bırakması bekleniyor.

Kaynak: AA

İngiltere, Politika, Almanya, Ekonomi, Fransa, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika

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