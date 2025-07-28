Avrupa Borsaları Düşüşte

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 değer kaybederek 548,76 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,02 düşerek 23.970,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 değer kaybıyla 7.800,88 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 9.081,44 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01 artarak 40.732,34 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 1,17 düşüşle 1,16 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan ticaret anlaşmasını olumsuz karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB'nin otomobil ve diğer ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

AB ile çerçeve ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını kaydeden Trump, AB'nin ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı ve ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı kabul ettiğini belirtmişti.

Ayrıca AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini açıklayan Trump, AB pazarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söylemişti.