Avrupa Borsaları Haftaya Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Fransa dışında düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 değer kaybederek 497,41 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 7.640,33 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 17.716,17 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 azalarak 32.912,34 puana düştü.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,28 artarak 7.956,41 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 1,086 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa'da yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya odaklandı.
Stoxx Europe 600 endeksinde madencilik hisseleri yüzde 1,24 düşerken, teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 0,8 arttı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarında muhalefetin emeklilerin kafasını karıştırdığını ifade etti. En düşük emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya çıkarttıklarını belirten Erdoğan, ''Muhalefetin emeklilerin kafasını karıştırmak için vadettikleri rakam, ülkenin tüm yatırımları durdurulsa bile ödenmez. Sözü edilen artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak bile karşılayamıyoruz'' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Alibeyköy Lojistik Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkezin tarihi yarımadadaki trafiği azaltacağını ve yaya güvenliğini artıracağını belirtti. İmamoğlu ayrıca, Yenikapı'daki Emniyet Otogarı'nın Alibeyköy Lojistik Merkezi'ne taşınacağını söyledi. İmamoğlu, Küçükçekmece'deki halk buluşmasında da İstanbul'daki hizmetlerini anlattı ve destek istedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan ticaret hacmindeki artışın süreceğini belirterek, 2024 yılında 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefine ulaşmak için çalışacaklarını söyledi. Bolat, Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerin her alanda ileri seviyelere yükselmesinin büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.
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