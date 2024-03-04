Avrupa Borsaları Haftaya Düşüşle Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası muhalefete yüklendi: Emeklilerimizin kafasını karıştırıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarında muhalefetin emeklilerin kafasını karıştırdığını ifade etti. En düşük emekli maaşını 66 liradan 10 bin liraya çıkarttıklarını belirten Erdoğan, ''Muhalefetin emeklilerin kafasını karıştırmak için vadettikleri rakam, ülkenin tüm yatırımları durdurulsa bile ödenmez. Sözü edilen artışları, ülkenin tüm yatırımlarını durdursak, eğitim veya sağlık harcamalarının tamamını buraya aktarsak bile karşılayamıyoruz'' dedi.