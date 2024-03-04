Avrupa Borsaları Haftaya Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Haftaya Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde genel olarak düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, DAX 30 endeksi yüzde 0,11 ve FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 geriledi. Ancak Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artış gösterdi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 değer kazandı. Yatırımcılar, bu hafta ECB faiz kararı ve Christine Lagarde'ın konuşmasını takip ediyor.

04.03.2024 20:55
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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Fransa dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 değer kaybederek 497,41 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 7.640,33 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 17.716,17 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 azalarak 32.912,34 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,28 artarak 7.956,41 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazanarak 1,086 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya odaklandı.

Stoxx Europe 600 endeksinde madencilik hisseleri yüzde 1,24 düşerken, teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 0,8 arttı.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Fransa, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Haftaya Düşüşle Başladı - Son Dakika

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