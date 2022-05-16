Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 artarak 433,67 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 değer kazanarak 7.464,8 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 değer kaybederek 13.964,38 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 azalarak 6.347,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 gerileyerek 24.033,05 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,06 değer kazanarak 1,042 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ve jeopolitik gelişmelere odaklandı.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu gıda ve sanayi ürünlerindeki arz kesintilerine karşı yakın iş birliği yapmak konusunda anlaştı.

AB, mart ayında toplam 27,7 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji ve emtia fiyatlarını artırması nedeniyle AB genelinde ekonomik büyüme beklentisini düşürürken enflasyon beklentisini yükseltti.