Avrupa borsaları pozitif seyrediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

12.05.2025 11:06
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Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 yükselişle 543,44 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,5 artışla 23.845,55 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 kazançla 8.617,05 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,9 artışla 40.103 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 yükselişle 13.678,48 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 primle 7.845,24 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürecek.

Taraflardan gelen açıklamalara göre, ABD ve Çin ticaret ve ekonomik ilişkiler alanında müzakerelerin sürdürülmesi amacıyla bir mekanizma kurulacağı açıklandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tarafların ticari ayrışmayı sonlandırma konusunda istekli olduğunu, ikili ticaret açığını dengeleyecek satın alma anlaşmalarının gündemde bulunduğunu ve görüşmelerin karşılıklı saygı çerçevesinde verimli geçtiğini bildirdi.

Avrupa borsalarında ise yeni haftada gözler Ukrayna- Rusya Savaşı'na yönelik haber akışına çevrilirken, pozitif bir seyir izleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu yaptığı açıklamada Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'dan yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkes sağlanması yönündeki teklife onay vermesini beklediklerini, görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Zelenskiy, "Ben perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Analistler, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Avrupa ekonomiler için önemli bir yük olduğunun altını çizerek, savaşın bitmesi halinde enerji maliyetleri gibi kalemlerde iyileşmelerin olacağının beklendiğini söyledi.

Bölgedeki ekonomik aktivitenin tekrar güçlenmesinin de Avrupalı şirketler için fırsat olduğunu kaydeden analistler, savaşın sonlandırılmasının ciddi ticari karşılıklarının olacağını ifade etti.

Öte yandan, bu hafta Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri ile Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, istanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları pozitif seyrediyor - Son Dakika

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