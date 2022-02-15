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Avrupa borsaları, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun azalmasıyla yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun azalmasıyla yükselişle kapandı

15.02.2022 21:18
Avrupa borsaları, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun azalmasıyla yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başladığını duyurması sonrası günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin geri dönmeye başladığını duyurması sonrası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,43 artışla 467,56 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03 artarak 7.608,92 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,98 değer kazanarak 15.412,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86'lık artışla 6.979,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,09'luk yükselişle 26.967,98 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 1,14 seviyesinde işlem gördü.

Endekslerdeki yükselişte, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin olumlu haberler etkili oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

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Almanya, Ukrayna, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun azalmasıyla yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa borsaları, Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonun azalmasıyla yükselişle kapandı - Son Dakika
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