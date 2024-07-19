Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 düşüşle 551,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 18.250 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.155 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 34.360 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 7.550 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 gerilemeyle 11.120 puanda bulunuyor. Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izliyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, bir sonraki faiz indiriminin zamanlaması konusunda net bir işaret vermezken, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik verilerin gelişimine bağlı olmaya devam edeceğini söyledi.

19.07.2024 11:05
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Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 düşüşle 551,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 18.250 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.155 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 34.360 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 7.550 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 gerilemeyle 11.120 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,39 düşüşle 1,0897'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,0890 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Merkez bankalarının "şahin" politikalarında sona yaklaşılırken, ABD seçimlerinin sonuçlarının oluşturacağı olası belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün 3 temel politika faizini sabit bıraktı. ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın, refinansman faizini yüzde 4,25, mevduat faizini yüzde 3,75 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,50'de sabit bıraktığı belirtildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, bir sonraki faiz indiriminin zamanlaması konusunda net bir işaret vermezken, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik verilerin gelişimine bağlı olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Satış Ağırlıklı Seyirle Başladı - Son Dakika

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