Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artışla 420,26 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,22 değer kazancıyla 13.543 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 yükselişle 7.275 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 artışla 6,145 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 23.033 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,65 primle 8.192 bulunuyor.

Dün yüzde 0,1 artışla 1,0562 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0556 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de Kovid-19 salgını tedbirlerinin devam etmesinin küresel ekonomik büyümeye zarar vereceği endişelerinin yükseldiğini ve bu durumun pay piyasalarında oynaklığı arttırdığını söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşına yönelik belirsizliklerin de devam ettiğini aktaran analistler, artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecinin daha da sertleşmek zorunda kalacağına dair tartışmaların gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ederek, veri gündeminde Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını bildirdi.