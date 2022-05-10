Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

10.05.2022 10:23
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artışla 420,26 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,22 değer kazancıyla 13.543 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 yükselişle 7.275 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 artışla 6,145 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 23.033 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,65 primle 8.192 bulunuyor.

Dün yüzde 0,1 artışla 1,0562 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0556 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de Kovid-19 salgını tedbirlerinin devam etmesinin küresel ekonomik büyümeye zarar vereceği endişelerinin yükseldiğini ve bu durumun pay piyasalarında oynaklığı arttırdığını söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşına yönelik belirsizliklerin de devam ettiğini aktaran analistler, artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecinin daha da sertleşmek zorunda kalacağına dair tartışmaların gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ederek, veri gündeminde Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

England, Almanya, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:47:27. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement