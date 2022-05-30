Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

30.05.2022 10:08
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 artışla 446,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,77 değer kazancıyla 14,574 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 yükselişle 7.620 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 6.562 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 değer kazancıyla 24.758 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,51 primle 8.980 puanda bulunuyor.

Bugün, son bir ayın en yüksek seviyesi olan 1,0771'i test eden avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1,0754 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bir süredir küresel pay piyasalarında sert düşüşlere neden olan enflasyon ve büyüme odaklı kaygıların tam olarak giderilemese de geri plana atıldığını belirterek, açıklanan veri ve sözle yönlendirmeler açısından kritik haftaya girildiğini söyledi.

ABD'de piyasaların bugün tatil dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatan analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ithalat fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 31,7 artışla beklentilerin altında kaldı.

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Kaynak: AA

Almanya, Fransa, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika


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