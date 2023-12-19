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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 kazançla 476 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.678 seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.560 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 30.343 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.077 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.573 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1,0940'de seyrediyor. Dün, Kızıldeniz'de artan bölgesel riskler nedeniyle uluslararası lojistik aksamaların olduğuna yönelik haber akışı gündemin odağına yerleşirken, bugün veri gündemi tarafında gözler Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı
19.12.2023 - 11:43,
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Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 kazançla 476 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.678 seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.560 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 30.343 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.077 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.573 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1,0940'de seyrediyor.

Dün, Kızıldeniz'de artan bölgesel riskler nedeniyle uluslararası lojistik aksamaların olduğuna yönelik haber akışı gündemin odağına yerleşirken, bugün veri gündemi tarafında gözler Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, piyasa beklentilerinin, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,5 gerileyeceği, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artış göstereceği yönünde olduğunu söyledi.

Dün, güvenlik riskleri nedeniyle BP, Kızıldeniz üzerinden tüm tanker sevkiyatının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinin başında gelen MSC, Hapag-Lloyd, CMA CGM ve Maersk de Yemen'deki bazı Husi güçlerinin son dönemde uluslararası nakliye tankerlerine saldırıların düzenlendiğini belirterek geçici olarak Kızıldeniz'den geçişleri durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 70 ihtimalle Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının söz konusu adımları daha da öteleyebileceği ihtimalini desteklediğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde enflasyonun yanı sıra ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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