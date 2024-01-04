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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası'nın faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini gösteren tutanaklarının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Bugün açıklanacak ekonomik veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı
04.01.2024 - 12:13,
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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 kazançla 476 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.564 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.712 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 30.262 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 10.134 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.427 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1,0940'ta seyrediyor.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini göstermesinin ardından karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün ABD açıklanacak ADP özel sektör istihdam, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başında yüzde 85 seviyesinde bulunurken, bu ihtimal tutanakların ardından yüzde 70'e geriledi.

Öte yandan, enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olarak öne çıkan Avrupa'da da Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve Kızıldeniz'de yükselen gerilimin de etkisiyle pay piyasalarında risk algısı devam ediyor.

Kaynak: AA
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