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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 475 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa'da endekslerde de yükseliş yaşandı. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üstünde seyrediyor. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtti. Bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi takip edilecek.

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı
12.01.2024 - 11:55,
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Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 475 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 primle 16.650 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.624 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 30.456 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 10.081 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.413 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üstünde 1,0980'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini bildirdi.

Avrupa'da son açıklanan öncü enflasyon verilerinin ardından ABD enflasyonunun da güçlü sinyaller vermesi, dün risk iştahını törpülememişti.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasından emin olduktan sonra faiz indirimlerine başlayabileceğini ifade etti.

Bugün ise İngiltere'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

İngiliz ekonomisi kasımda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, Eylül-Kasım 2023'te bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 daraldı. Ülkede, sanayi üretimi, kasımda yüzde 0,3 artış gösterdi.

Kaynak: AA
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