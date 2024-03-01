Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 yükselişle 497 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 17.791 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.673 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 32.802 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 primle 10.071 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.962 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0820 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret eden verilerin ardından risk iştahının arttığını ifade ederek, bugün gözlerin yoğun veri gündemine çevrildiğini söyledi.

Yavaşlamaya devam eden ve beklentiler doğrultusunda gelen enflasyon göstergesinin Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentileri artırdığını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 70'e yükseldiğini bildirdi.

Avrupa borsalarında ise karışık seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ve bölge genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Bölge merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, açıklanan veriler ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret etti.

Dün Almanya'da ocak perakende satışlar aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,4 azalış kaydetti. Ülkede öncü enflasyon verileri de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, bugün Avrupa'da ve ABD'de PMI, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirtti.