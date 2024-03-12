Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'teki OSB'lere yatırımcılar sıraya girdi

Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'teki organize sanayi bölgelerine (OSB) yatırım yapmak isteyen girişimciler yer tahsisi için sırada bekliyor. Bölgenin genç nüfusu, Orta Doğu pazarına ulaşım kolaylığı, verimli toprakları ve turizm potansiyeli yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldi. OSB'lere olan ilgi her geçen gün artıyor ve yeni OSB'ler kuruluyor.