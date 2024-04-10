Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,6 primle 509 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 18.194 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,6 değer kazancıyla 7.985 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 primle 34.158 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,6 yükselişle 8.097 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5'e yakın artışla 10.867 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1,0850 seviyelerinde seyrediyor. Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi karışık bir seyir izlenirken para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 54 seviyesinde seyrediyor. Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi. ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleşirken TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesi bekleniyor. Avrupa pay piyasalarında da Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın vereceği faiz kararı odak noktasında bulunuyor. Analistler, ECB'nin bu toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek ECB Başkanı Christine Lagarde'ın vereceği mesajlarda bankanın gelecek politikasına ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti. Öte yandan, dün yayınlanan ECB kredi anketine göre, Avro Bölgesi'ndeki sıkı finansman koşulları yılın ilk çeyreğinde kurumsal kredilere olan talebi önemli ölçüde azalttı. ECB'nin bilançosunun küçülmesi ise bankaların likiditesi ve finansman koşulları üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Analistler, bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

10.04.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,6 primle 509 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 18.194 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,6 değer kazancıyla 7.985 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 primle 34.158 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi 0,6 yükselişle 8.097 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5'e yakın artışla 10.867 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1,0850 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi karışık bir seyir izlenirken para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 54 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi.

ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleşirken TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesi bekleniyor.

Avrupa pay piyasalarında da Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın vereceği faiz kararı odak noktasında bulunuyor.

Analistler, ECB'nin bu toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek ECB Başkanı Christine Lagarde'ın vereceği mesajlarda bankanın gelecek politikasına ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Öte yandan, dün yayınlanan ECB kredi anketine göre, Avro Bölgesi'ndeki sıkı finansman koşulları yılın ilk çeyreğinde kurumsal kredilere olan talebi önemli ölçüde azalttı. ECB'nin bilançosunun küçülmesi ise bankaların likiditesi ve finansman koşulları üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

Analistler, bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Emekliye neden zam yapılmadı Bakan Şimşek “İzin veremezdik“ diyerek nedenini anlattı Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı
09:11 Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
11:00 Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
10:31 Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı Bayramın ilk gününde altın ve dolar kuru yükselişle başladı
10:21 Görüntüler büyük ses getirdi ABD’nin en zengin şehri fuhuş batağında Görüntüler büyük ses getirdi! ABD'nin en zengin şehri fuhuş batağında
09:54 Ulusal seviyede aranan PKK’lı terörist yakalanarak Türkiye’ye getirildi Ulusal seviyede aranan PKK'lı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi
09:28 Survivor All Star’da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni Survivor All Star'da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni
09:15 Ameliyattan çıkan Özgür Özel’in yeni imajı Ameliyattan çıkan Özgür Özel'in yeni imajı
08:13 Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes’da Feyza Civelek’in kombini alay konusu oldu Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 11:26:25. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement