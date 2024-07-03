Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamaları ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

03.07.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 513,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 18.235 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8.165 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 33.618 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 artışla 10.968 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 7.579 puanda bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0750 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamalarının ardından Avrupa pay piyasalarında risk iştahının arttığını ifade ederek, bugün bölge genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, ilk çeyrekteki duraklamanın ardından dezenflasyonist eğilimde yeniden başlama belirtileri görüldüğüne dikkati çekerek, "Enflasyonu hedefimize düşürmede oldukça ilerleme kaydettik." dedi.

Dünkü panelde konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde da ilk çeyrekte ortaya çıkan ve devam edeceğini umdukları yavaş bir toparlanma sürecinde olduklarını ancak geleceğe dair belirsizlikler olduğunu dile getirerek, dezenflasyonda oldukça ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Enflasyonun doğru yönde ilerlediğini belirten Lagarde, enflasyonu düşürme sürecinin 2024'ün sonuna kadar "engebeli" olabileceğini ifade etti.

Bugün de Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin yakından takip edileceğini aktaran analistler, bölge genelinde hizmet sektörü PMI ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yıllık bazda beklentiler doğrultusunda yüzde 2,5 oldu. Bölgede işsizlik ise mayısta yüzde 6,4 ile sabit kaldı.

Analistler, ayrıca bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi, fabrika siparişleri ISM hizmet sektörü PMI ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
10:19 Hayrete düşmemek elde değil Mert Günok’un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı
09:44 Atılan manşetleri görmeniz lazım A Milli Takımımız, Avrupa basınında Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında
09:24 Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın?
09:14 Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 11:39:16. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement