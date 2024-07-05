Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 520,2 puan seviyesinde işlem görüyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 18.598 puan seviyesinde bulunuyor. İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya'da da borsalar pozitif bir seyir izliyor. Avro/dolar paritesi ise yedinci işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürerek 1,0830 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtiyor.

05.07.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 520,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 18.598 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.273 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 34.293 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 7.731 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 yükselişle 11.101 puan seviyesinde bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yoğunlaşan seçim takvimi ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Avrupa borsalarında ise pozitif bir seyir hakim olurken, İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.

Ülkenin gelecek 5 yılına yön verecek kadroların belirleneceği genel seçimde oy kullanma işlemi dün yerel saatle 22.00 itibarıyla sona erdi.

Fransa'da ise Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın ilk sıraya yerleşmesinin ardından alınan erken seçim kararının ikinci turu pazar günü gerçekleştirilecek.

Bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,5 ve yıllık bazda yüzde 6,7 azalarak beklentilerin oldukça altında kalırken, analistler, bölge genelinde yavaşlayan ekonomik aktivitenin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika adımlarını sıklaştırması konusunda belirleyici olabileceğini ifade etti.

Analistler, banka yetkililerinin faiz indirimlerine sıcak bakmaya devam etmelerine karşın temkinli duruşlarını koruduklarını hatırlatarak, buna karşın makroekonomik verilerden alınan soğuma sinyallerinin ECB'yi daha hızlı adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bugünkü açıklamalarının söz konusu sebeplerle daha yakından takip edileceğini aktaran analistler, bu açıklamalarda gelecek dönem politikalara yönelik sinyaller aranacağını bildirdi.

Kaynak: AA

İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 11:57:39. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement