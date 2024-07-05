Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 520,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 18.598 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.273 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 34.293 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 7.731 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 yükselişle 11.101 puan seviyesinde bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yoğunlaşan seçim takvimi ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Avrupa borsalarında ise pozitif bir seyir hakim olurken, İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.

Ülkenin gelecek 5 yılına yön verecek kadroların belirleneceği genel seçimde oy kullanma işlemi dün yerel saatle 22.00 itibarıyla sona erdi.

Fransa'da ise Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın ilk sıraya yerleşmesinin ardından alınan erken seçim kararının ikinci turu pazar günü gerçekleştirilecek.

Bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,5 ve yıllık bazda yüzde 6,7 azalarak beklentilerin oldukça altında kalırken, analistler, bölge genelinde yavaşlayan ekonomik aktivitenin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika adımlarını sıklaştırması konusunda belirleyici olabileceğini ifade etti.

Analistler, banka yetkililerinin faiz indirimlerine sıcak bakmaya devam etmelerine karşın temkinli duruşlarını koruduklarını hatırlatarak, buna karşın makroekonomik verilerden alınan soğuma sinyallerinin ECB'yi daha hızlı adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bugünkü açıklamalarının söz konusu sebeplerle daha yakından takip edileceğini aktaran analistler, bu açıklamalarda gelecek dönem politikalara yönelik sinyaller aranacağını bildirdi.