Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 517,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 18.557 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 8.207 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 34.131 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 7.706 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 yükselişle 11.058 puan seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi cuma günü yüzde 0,3 artışla günü 1,0841'den tamamlarken, seçim sonuçlarının ardından ilk işlem gününde önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0820'den işlem görüyor. Avrupa'da yoğun seçim gündeminin yatırımcıların odağında bulunduğu hafta geride kalırken, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakının seçimlerde üçüncü sıraya gerilemesi risk iştahını destekledi. Fransa'da solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı birinci parti olurken, Cumhurbaşkanı Macron'un 'Cumhuriyet İçin Hep Birlikte' ittifakı ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği dün yapılan 2. turda, hiçbir ittifak Mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamadı. Seçim yarışındaki ittifakların Mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamaması, farklı siyasi parti ve ittifakların yeni hükümetin kurulması için işbirliğine gitmesini zorunlu kılıyor. İngiltere'nin yeni Başbakanı ise İşçi Partisi'nden Keir Starmer oldu. Analistler, söz konusu seçimlerin ardından bölgede belirsizliğin azaldığını ancak tamamen ortadan kalkmadığını ifade ederek, yatırımcıların temkinli davrandığını aktardı. Bugün bölgede açıklanan verilere göre Almanya'nın mayıs ayı dış ticaret fazlası 24,9 milyar avro oldu.

08.07.2024 11:07
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Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 517,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 18.557 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 8.207 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 34.131 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 7.706 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 yükselişle 11,058 puan seviyesinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi cuma günü yüzde 0,3 artışla günü 1,0841'den tamamlarken, seçim sonuçlarının ardından ilk işlem gününde önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0820'den işlem görüyor.

Avrupa' da yoğun seçim gündeminin yatırımcıların odağında bulunduğu hafta geride kalırken, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakının seçimlerde üçüncü sıraya gerilemesi risk iştahını destekledi. Fransa'da solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı birinci parti olurken, Cumhurbaşkanı Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ikinci sırada yer aldı.

Aşırı sağa karşı Macron ve solcuların üstü kapalı işbirliğine gittiği dün yapılan 2. turda, hiçbir ittifak Mecliste hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamadı.

Seçim yarışındaki ittifakların Mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamaması, farklı siyasi parti ve ittifakların yeni hükümetin kurulması için işbirliğine gitmesini zorunlu kılıyor.

İngiltere'nin yeni Başbakanı ise İşçi Partisi'nden Keir Starmer oldu.

Analistler, söz konusu seçimlerin ardından bölgede belirsizliğin azaldığını ancak tamamen ortadan kalkmadığını ifade ederek, yatırımcıların temkinli davrandığını aktardı.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Almanya'nın mayıs ayı dış ticaret fazlası 24,9 milyar avro oldu.

Kaynak: AA

İşçi Partisi, Hükümet, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika

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