Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600, DAX 40, FTSE 100, MIB 30, CAC 40 ve IBEX 35 endeksleri artış gösterdi. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ECB'nin para politikası kararları takip ediliyor.

11.09.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 kazançla 510 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.340 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.215 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 33.350 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.443 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 11.330 puandan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

ABD'deki Tüketici Fiyat Endeksi'nden (TÜFE) alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, resesyon endişeleri de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın açıklayacağı para politikası kararlarının da yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, ECB'nin politika faizini 25 baz puan düşürmesinin beklendiğini ifade etti.

Politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
11:26 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin’in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:59 Şimdi ailenin işi daha zor Savcılık, Narin’in ablası için düğmeye bastı Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin'in ablası için düğmeye bastı
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
17:28 İkna turları başladı Galatasaray, aradığı orta sahayı Premier Lig’de buldu İkna turları başladı! Galatasaray, aradığı orta sahayı Premier Lig'de buldu
17:20 İşte Narin soruşturmasını değiştiren an Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 12:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükselişle Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement