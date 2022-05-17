Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,22 artışla 438,97 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 artarak 7.518,35, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,59 değer kazanarak 14.185,94, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3'lük artışla 6.430,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12'lik yükselişle 24.301,65 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 1,11 değer kazanarak 1,055 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelere odaklandı.

AB, İngiltere'nin Brexit anlaşmasının parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü'nü tek taraflı olarak değiştirme planına tepki gösterdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya sağlanan desteğin ülkenin kısa vadedeki ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmeyeceğine işaret ederek, Avrupa'nın Ukrayna'ya yardımı artırmasını istedi.

Avro Bölgesi ekonomisi, Kovid-19 tedbirlerinin kalktığı ve Rusya-Ukrayna savaşının başladığı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.