Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

22.07.2022 19:44
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 425,71 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artarak 7.276,37, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 13.253,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25'lik artışla 6.216,82 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07'lik yükselişle 21.211,98 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,04 değer kaybederek 1,022 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, şirket getirilerine, ekonomik verilere ve uygulanacak para politikalarına odaklandı.

AB, Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda Protokolü'nü ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'ye karşı 4 yeni hukuki süreç başlattı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirdi.

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra ilk kez üç temel politika faizinde 50 baz puan artışa gitti.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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