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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son gününü yükselişle kapattı. Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya'da endeksler artış gösterirken, Avro/dolar paritesi geriledi. ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Enflasyon ve jeopolitik gerilimler piyasalarda karışık bir seyire neden oldu. İngiltere'de ise ekonomi beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı
12.01.2024 - 20:47,  Güncelleme: 20:51
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Avrupa borsaları, haftanın son gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,84 değer kazancıyla 476,76 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 yükselişle 7.465,14 puandan kapandı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,95'lik değer kazanarak 16.704,56 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artışla 7.624,93 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,73'lük yükselişle 30.470,55 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,18 gerileyerek 1,095 seviyelerinde seyrediyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti

Küresel pay piyasalarında bu hafta ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri takip edildi. Analistler, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim nedeniyle piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre ise ekonomi Kasım 2023'te yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterirken, Eylül-Kasım 2023'te bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 daraldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün, ECB'nin enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasından emin olduktan sonra faiz indirimlerine başlayabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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