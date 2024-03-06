Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adana'da bin 500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adana'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'da bin 500 kişinin istihdam edileceğini duyurdu. Bakan Işıkhan, ayrıca deprem bölgesi illerine yönelik desteklerin devam edeceğini ve Adana'nın Türkiye Yüzyılı yolculuğunda öncü merkezlerden biri olacağını belirtti.