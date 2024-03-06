Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,39 artışla 498,21 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 artarak 7.679,31, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 17.716,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselerek 7.954,74 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 artışla 33.363,84 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 1,091 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya odaklandı.
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 0,1 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi.
Almanya'nın ihracatı ocakta yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde arttı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adana'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'da bin 500 kişinin istihdam edileceğini duyurdu. Bakan Işıkhan, ayrıca deprem bölgesi illerine yönelik desteklerin devam edeceğini ve Adana'nın Türkiye Yüzyılı yolculuğunda öncü merkezlerden biri olacağını belirtti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün damızlık açık artırmasında en pahalı koç 150 bin liraya satıldı. Enstitü, 1943 yılında kurulmuş olup, bu yıl düzenlenen müzayedede 161 koç satışa sunuldu. Balıkesir Valisi ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de programa katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Batman'da Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri açılış ve 2024 Yılı GAP Projeleri imza törenine katıldı. Bakan Kacır, son 22 yılda 26,4 milyar lira tutarında sabit yatırım için bin 570 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin yeni yüzyılın yanı sıra Türk Dünyası Yüzyılı olacağını belirtti. Serim, Türkiye'nin ekonomik başarılarının Azerbaycan ile ilişkilerine de olumlu yansıdığını vurguladı. Ayrıca, Karabağ'ın yeniden imar ve ihya sürecinde Türk özel sektörünün önemli rol oynadığını ifade etti.
Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni'nde, 161 koç arasından en pahalısı 150 bin liradan alıcı buldu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve diğer yetkililerin katıldığı törende, merinos ırkı damızlık bir koç, Erdekli hayvan yetiştiricisi Ceyhun Mırız tarafından satın alındı. Mırız, aldığı koçu damızlık olarak kullanacaklarını belirtti.
Rekabet Kurulu, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ'ye (Nesine.com), 77 milyon 708 bin 195 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Şirketin münhasırlık içeren anlaşmalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurul, şirkete idari para cezası verirken, bazı yükümlülükler de getirdi.
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