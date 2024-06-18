Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününde yükseliş kaydetti. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,69 artarak 515,01 puana çıktı. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya borsaları da pozitif bir performans sergiledi. Avro/dolar paritesi ise hafif bir yükselişle 1,074 seviyesinden işlem gördü. Avrupa piyasaları, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor.

18.06.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 artışla 515,01 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artarak 8.191,29, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 18.131,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 yükselerek 7.628,8 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,24 artışla 33.315,68 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.55 itibarıyla yüzde 0,03 artarak 1,074 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklandı.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi.

Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, Almanya, İtalya, Fransa, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:45 Eylem Tok’a duruşma sırasında soruldu: Katil annesi olmak nasıl bir duygu Eylem Tok'a duruşma sırasında soruldu: Katil annesi olmak nasıl bir duygu?
18:53 AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi
18:43 Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı Eylem Tok’un ABD’deki duruşması ertelendi Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması ertelendi
17:22 Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu Cezası 1 yıl 3 ay oldu Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! Cezası 1 yıl 3 ay oldu
11:04 Eşini eski eşiyle kıyaslayan adamı Yargıtay tam kusurlu buldu Eşini eski eşiyle kıyaslayan adamı Yargıtay tam kusurlu buldu
20:47 A Millî Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 2-1 yendi A Millî Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 2-1 yendi
20:32 Bu çocuk olağanüstü Arda Güler’den tarihe geçen gol Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!
19:38 Gözlerimizin pası silindi Mert Müldür’den Puskas’a aday gol Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür'den Puskas'a aday gol
18:32 Tatilciler Ölüdeniz’e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü Tatilciler Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü
16:59 Fatih Terim’den Bizim Çocuklar’a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım Fatih Terim'den Bizim Çocuklar'a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım
16:40 Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024’e götürüldü Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü
16:11 Şanlıurfa’da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı
16:05 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı
16:03 Bir başıboş köpek terörü daha Kediyi yerken görüntülendi Bir başıboş köpek terörü daha! Kediyi yerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 21:00:57. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement