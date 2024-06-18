Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 artışla 515,01 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artarak 8.191,29, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 değer kazanarak 18.131,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 yükselerek 7.628,8 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,24 artışla 33.315,68 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.55 itibarıyla yüzde 0,03 artarak 1,074 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklandı.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi.