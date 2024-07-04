Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,56 artışla 517,54 puana çıktı. Bankaların hisselerindeki artış yüzde 1,3'ü buldu.
Bugün sandık başına giden İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 değer kazanarak 8.241,26 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 yükselerek 18.450,48 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 artarak 7.695,78 puana ulaştı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,77 artışla 34.106,01 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,24 artarak 1,081 seviyelerinden işlem gördü.
İngiltere'de bugün yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi TSİ 00.00'da sona erecek. Fransa'da ise Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın ilk sıraya yerleşmesinin ardından alınan erken seçim kararının ikinci turu 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Almanya'da açıklanan verilere göre, ülkede fabrika siparişleri, zayıf dış talebin etkisiyle mayısta aylık bazda yüzde 1,6 azaldı.
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