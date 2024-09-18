Avrupa Borsalarında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Düşüş

Avrupa borsaları günü düşüşle kapatırken, odak Fed'in alacağı para politikası kararında.

18.09.2024 20:49
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Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,5 düşüşle 514,59 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederek 18.711,49 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşüşle 7.444,9 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,37 azalarak 33.655,49 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 gerileyerek 8.253,68 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.56 itibarıyla yüzde 0,09 artışla 1,112 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü para politikası kararına odaklanırken, Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını sürdürüyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,15 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı, ağustosta yüzde 9,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Avrupa tarafında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarınki para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. BoE'nin yarın politika faizini yüzde 5'te sabit tutması bekleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2 beklentilere paralel gerçekleşti. BoE'nin para politikası kararları açısından yakından takip ettiği hizmet sektörü enflasyonu ise ağustosta yıllık bazda yüzde 5,6 oldu. Hizmet enflasyonu temmuzda yüzde 5,2 olarak ölçülmüştü.

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,2'ye geriledi.

Kaynak: AA

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