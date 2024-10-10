Avrupa Borsalarında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Düşüş

Avrupa borsaları, ABD enflasyon verilerinin etkisiyle çoğunlukla düştü, İtalya hariç.

10.10.2024 20:16
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Avrupa borsaları, işlem gününü İtalya dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 değer kaybederek 519,11 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 düşerek 19.210,9 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 7.541,59 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 gerileyerek 8.237,73 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,43 artarak 34.077,42 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,12 gerileyerek 1,09 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD'de eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesini olumsuz karşıladı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Stoxx Europe 600'de işlem gören sigortacılık sektörü hisseleri yüzde 1,06 artarken, teknoloji sektörü hisseleri yüzde 1 geriledi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylül ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin dezenflasyon sürecinin yolunda gitmesinden memnun olmalarına rağmen daha fazla politika gevşemesi konusunda temkinli duruş sergilediklerini ortaya koydu.

Almanya'da hükümet bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini, eksi yüzde 0,2 olarak güncelledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Düşüş - Son Dakika

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