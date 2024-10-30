Avrupa Borsalarında Düşüş

Ekonomi

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi'nden yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin beklenenden iyi gelmesine rağmen teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,23 azalarak 511,62 puana indi.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 2,51 üzerinde düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 7.428,36 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,09 düşüşle 19.266,73 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 kayıpla 8.159,63 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 değer kaybederek 34.502,7 puana düştü.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,37 artarak 1,086 seviyelerinde işlem gördü. Paritenin Avro Bölgesi'nden yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin beklenenden iyi gelmesinin ardından artması dikkati çekti.

Verilerde, Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme beklentisine karşı yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,8 artarken, İtalya'da değişmedi.

Üçüncü çeyrekte bölgenin en büyük ekonomisine sahip Almanya'da yüzde 0,1 düşüşe beklentisine karşı ekonominin yüzde 0,2 büyümesi ve ülkede ekimdeenflasyonunda önemli bir artış da dahil olmak üzere çeşitli ekonomik veriler, Avrupa borsalarına herhangi bir rahatlama sağlayamadı.

Almanya'da eylülde yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2'ye yükseldi. Böylece ülkede enflasyon oranı yeniden arttı. Piyasalardaki beklenti, enflasyonun ekimde yüzde 1,8'e ulaşması yönündeydi.