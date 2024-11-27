Avrupa Borsalarında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Düşüş

Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir hakim; endeksler düşüyor, gözler yoğun veri gündeminde.

27.11.2024 12:16
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Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 504,0 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 19.240 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 8.256 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 32.938 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 7.118 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,6 gerilemeyle 11.554 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından alınan ihtiyatlı duruşun sürdürüleceği ve ekonomik verilere göre kademeli olarak faiz indirimlerinin yapılacağına yönelik sinyallerle karışık seyrederken, gözler bugün başta ABD'de büyüme olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Avrupa borsalarında ise yeni işlem gününde satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ilave gümrük vergisi planlarına ilişkin 10 maddelik bir analiz yayımlayan Deutsche Bank araştırmacıları, gümrük vergilerinin ABD'nin toplam ticaretinin yüzde 40'ını kapsadığına ve yeni vergilerin üç ülkeyle sınırlı olsa da ABD'nin Avro Bölgesi dışındaki üç büyük ticaret ortağına uygulanacağından, ekonomik etkisinin büyük olabileceğini öngördü.

Araştırmacılar özellikle Alman otomobil üreticilerinin Meksika'daki büyük çaplı üretim tesislerinin bu vergilerden nasıl etkileneceğine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, S&P Global Ratings'in yayımladığı raporda, İngiltere Merkez Bankasının daha gevşek bir mali politika izlemesiyle ülke ekonomisinin ivme kazanacağı öngörülürken, İngiltere'nin büyümesinin 2025 yılında yüzde 1,5'e yükseleceği tahmin ediliyor. 2026 yılı büyümesinin de önceki beklentilerine paralel olarak yüzde 1,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Kuruluş, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) önümüzdeki çeyreklerde faiz oranını 4 kez düşürerek 2025 yılı sonunda yüzde 3,75'e çekeceğini öngörüyor.

Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Hakim, Son Dakika

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