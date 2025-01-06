Avrupa Borsalarında Olumlu Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Olumlu Seyir

İngiltere hariç Avrupa borsaları artış gösteriyor, gözler Almanya'nın enflasyon verilerinde.

06.01.2025 12:17
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Avrupa borsalarında İngiltere hariç pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 509,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 19.955 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.207 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 34.188 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.312 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 primle 11.665 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerindeki durgunluk endişeleriyle karışık seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında ise yeni işlem gününde İngiltere hariç alıcılı bir seyir öne çıkarken, bölgede gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bölge genelinde durgunluk endişeleri ekonomilerin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da açıklanacak aralık ayına ilişkin enflasyon verileri yakından takip ediliyor.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 30 Ocak'ta açıklayacağı yılın ilk para politikası kararında 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesinde Sentix yatırımcı güveni ve ABD'de fabrika siparişleri takip edilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Ekonomi, Almanya, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Olumlu Seyir - Son Dakika

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