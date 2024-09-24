Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi

Avrupa borsaları açılışta alış ağırlıklı bir seyir izlerken, imalat PMI verileri endişe yarattı.

24.09.2024 11:19
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Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 519,52 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 18.947 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,285 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 33.831 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 7.587 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 kazançla 11.825 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını besliyor.

Avro Bölgesi genelinde enflasyon endişeleri yerini resesyon endişelerine bırakırken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlikler ise devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustosta 42,4 olan imalat sanayi PMI, eylülde 40,3'e, hizmet sektörü PMI da 51,2'den 50,6'ya geriledi.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ağustostaki 45,8 seviyesinden eylülde 44,8'e, 52,9 olan hizmet sektörü PMI da 50,5'e düşerek son 7 ayın en zayıf seviyesini gördü.

İngiltere'de ise eylül ayı imalat sanayi PMI ise 52,5'ten 51,5'e, hizmet sektörü PMI da 53,7'den 52,8'e düştü.

Analistler, açıklanan PMI verilerinden alınan sinyallerin imalat sanayisinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret etmesine karşın hizmet sektörünün hala güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirterek, ekonomideki bu durumun ECB'yi faiz indirimlerine büyük adımlarla devam etmeye yönlendirebileceğini kaydetti.

Günün geri kalanında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Almanya, Finans, Fransa, İtalya, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi - Son Dakika

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