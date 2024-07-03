Avrupa'da Hidrojen Üretimi Desteklenmeli - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa'da Hidrojen Üretimi Desteklenmeli

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük firmalar, Avrupa Birliği'nin hidrojen sektöründe yerel üretimi teşvik etmesini istiyor. 20 firma, elektroliz endüstrisinin Avrupa'da üretiminin desteklenmesi çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. Mektupta, Avrupa'nın temiz teknoloji üretiminde liderlik rolü üstlenmesi gerektiği vurgulandı ve yerel üretimi destekleyecek politikalara ihtiyaç olduğu belirtildi. Ayrıca, Avrupa'nın küresel elektrolizör üretim kapasitesindeki payının artırılması gerektiği ifade edildi.

03.07.2024 12:59
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Avrupa'da faaliyet gösteren ve hidrojen sektörüne ekipman üreten Nel Hydrogen, Siemens ve ThyssenKrupp gibi büyük firmalar, Avrupa Birliğinin (AB) bu alanda yerel üretimi desteklemesini istedi.

AB ülkelerinde hidrojen alanında çalışan AEG, Nel Hydrogen, Siemens, ThyssenKrupp, Schaeffler'in de aralarında olduğu 20 firma, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e elektroliz endüstrisinin Avrupa'da üretiminin teşvik edilmesi çağrısında bulunan mektup gönderdi.

"Avrupa, temiz teknoloji üretiminde liderlik için şiddetli bir küresel rekabetle karşı karşıya." ifadesine yer verilen mektupta, Avrupa'nın bu alanda öncü rol oynaması gerektiği kaydedildi.

Mektupta, Avrupa'da yerel üretimin desteklenmesine yönelik güçlü politikalara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

AB mevzuatının farklı sektörlerde yenilenebilir hidrojen tüketimine yönelik 2030 için bağlayıcı hedefler getirdiğine işaret edilen mektupta, "Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi 90-100 gigavat kurulu elektrolizör kapasitesi gerektirecektir. Bu da mevcut Avrupa elektrolizör üretim kapasitesinde 10 kat artış anlamına gelir." ifadesi yer aldı.

Mektupta, elektroliz teknolojilerinde dünya çapında önde gelen üreticilerin üçte ikisinin Avrupa merkezli olduğu ancak Avrupa'nın küresel üretim kapasitesindeki payının 2023'te sadece yüzde 10'da kaldığı anımsatıldı.

"Amacımız, Avrupa elektrolizör üretiminin Avrupa'da kalmasını sağlamaktır." ifadesinin yer aldığı mektupta, bir teknoloji veya tedarik zincirinin kaybedilmesi durumunda bu geri getirmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

Mektupta, AB'de hidrojen alanında yapılacak açık artırmalarda yerel firmaların avantajlı hale getirilmesi ve üretim sürecinin belirli bölümlerinin Avrupa'da yer almasını sağlayacak tedbirler uygulaması istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa'da Hidrojen Üretimi Desteklenmeli - Son Dakika

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