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Avrupa'daki internet sitelerinin 3'te 2'sinin kullanıcı yorumları sorunlu - Son Dakika

Avrupa'daki internet sitelerinin 3'te 2'sinin kullanıcı yorumları sorunlu

20.01.2022 15:58
Avrupa'daki internet sitelerinin 3'te 2'sinin kullanıcı yorumları sorunlu

Avrupa Birliği (AB), Avrupa ülkelerindeki internet alışveriş sitelerinde yer alan kullanıcı yorumlarının büyük çoğunluğunun güvenilir olmadığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa ülkelerindeki internet alışveriş sitelerinde yer alan kullanıcı yorumlarının büyük çoğunluğunun güvenilir olmadığını duyurdu.

AB Komisyonu, toplam 28 Avrupa ülkesi tüketici koruma yetkililerinin katılımıyla 223 büyük internet sitesindeki yanıltıcı tüketici yorumlarını belirlemek üzere gerçekleştirilen tarama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avrupa'daki çevrim içi mağazalar, alışveriş siteleri, rezervasyon siteleri, karşılaştırma hizmeti sunan siteler ve arama motorlarındaki kullanıcı yorumlarının yaklaşık 3'te 2'sinin güvenilirliği konusunda şüpheler bulunuyor.

İnternet sitelerinin yarıdan fazlasında ürün veya hizmeti gerçekten kullanan tüketiciler tarafından hazırlanmış ve inanılır yorumlar yer almasına yönelik yeterince çaba gösterilmiyor.

Ayrıca, internet sitelerinin yarıya yakını tüketicilere yorumların nasıl toplandığı ve işlendiği konusunda bilgi vermiyor.

Sitelerin yarısı, sahte tüketici yorumlarının nasıl önlendiği konusunda bir açıklama paylaşmıyor.

Söz konusu nedenlerle yorumların gerçek kullanıcılar tarafından yazılıp yazılmadığını doğrulama imkanı olmuyor.

Avrupa'daki internet sitelerinin yüzde 55'i tüketicilere doğru bilgi verilmesini gerektiren AB kurallarına uymuyor.

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Avrupa Birliği, alışveriş, İnternet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'daki internet sitelerinin 3'te 2'sinin kullanıcı yorumları sorunlu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa'daki internet sitelerinin 3'te 2'sinin kullanıcı yorumları sorunlu - Son Dakika
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