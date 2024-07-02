Avrupa Halk Partisi, 2035'ten Sonra Benzinli ve Dizel Otomobil Yasak Kararını Değiştirmek İstiyor

Ekonomi

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) en fazla sandalyeye sahip Avrupa Halk Partisi (EPP), Avrupa Birliği'nde (AB) 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel otomobillerin yasaklanması kararını değiştirmek istiyor.

Avrupa basında yer alan habere göre, EPP, seçimlerin ardından gelecek 5 yıla ilişkin stratejisini ve siyasi önceliklerini içeren taslak belge hazırladı.

EPP'nin öncelikleri arasında yeni otomobiller ve kamyonetler için karbon salımı düşürme kurallarının revize edilmesi ve 2035'ten sonra alternatif sıfır emisyonlu yakıtların kullanımına izin verilmesi de yer alıyor.

Bu çerçevede, içten yanmalı motora sahip otomobillere yönelik yasağın gözden geçirilmesi ve gelişmiş içten yanmalı motor teknolojilerinin geliştirilmesi parti stratejisinde bulunuyor.

Böylece, EPP, AP'de kabul edilmiş olan 2035'ten itibaren benzinli ve dizel otomobil yasağının aşılması için çalışılacak.

AB'nin iklim hedefi doğrultusunda yeni otomobillere katı karbon emisyon standartları getirecek yasa geçen yıl AP'de kabul edilmişti.

Yasayla, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması şartı koşulmuştu.

Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılması mümkün olmayacaktı.

Söz konusu yasadan Almanya rahatsız olmuştu. AB Komisyonu, Almanya'yı yasağa ikna etmek için e-yakıtlar olarak bilinen sentetik yakıtlarla çalışan otomobillere yönelik bir istisna hazırlanacağını açıklamıştı.

AB'nin en büyük siyasi partisi konumunda bulunan EPP, seçimlerde 720 sandalyenin 188'ini almıştı.