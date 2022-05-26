Avşar Barajından çiftçilere su verilmeye başlandı - Son Dakika
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Avşar Barajından çiftçilere su verilmeye başlandı

26.05.2022 12:44
Avşar Barajından çiftçilere su verilmeye başlandı

Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünün yetiştirildiği Alaşehir ve Sarıgöl ilçeleri arasında bulunan Avşar Barajından çiftçiler için su verilmeye başlandı.

Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünün yetiştirildiği Alaşehir ve Sarıgöl ilçeleri arasında bulunan Avşar Barajından çiftçiler için su verilmeye başlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Avşar Barajında 2022 yılı sulama sezonu başladı. Yaklaşık 30 milyon metreküp su bulunan avşar barajından 80 bin dekar alan sulanabilecek. 2022 yılı sulama ücretleri de dekar başına 60 TL olarak belirlendi.

Emekliliği öncesi çiftçilere son kez Avşar Barajından su veren Alaşehir Üzüm Sulama Birliği Başkanı Ahmet Işıklı, "36 yıl hizmet verdiğim DSİ ve 2017 yılından bu yana görev yaptığım, Üzüm Sulama Birliği görevimden emeklilik sürem dolduğu için emekliye ayrılıyorum. Emekliye ayrıldığım gün Alaşehir ve Sarıgöl ovalarına su bıraktığımız, vatandaşlarımızı bereketli bir günde mutlu ederek ayrıldığım için çok mutluyum. Her başlangıcın bir sonu var. Bugün de benim hizmet süremin dolduğu gün, birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarımla mutlu ve kardeşçe ayrıldığım için, ayrıca mutluyum. Bugün 2022 yılı sulama sezonumuz başladı. Barajda yaklaşık 30 milyon metreküp suyumuz var, sulama kanallarında bulunan 30 sondaj kuyumuzla, baraj suyuna takviye yapacağız. Yaklaşık 80 bin dekar alanı sulayabileceğiz. Sulama ücretleri de, saati 60 TL olarak belirlendi. Tüm çiftçilerimiz bu yıl bir kez sulama yapabilecekler, isteyen üretimiz, birlikten başvurularını yapabilirler" dedi. - MANİSA

Avşar Barajından çiftçilere su verilmeye başlandı
Avşar Barajından çiftçilere su verilmeye başlandı

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Kaynak: İHA

Alaşehir, Sarıgöl, Manisa, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avşar Barajından çiftçilere su verilmeye başlandı - Son Dakika


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