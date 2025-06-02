Aydın Çam Fıstığı AB Tescilini Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın Çam Fıstığı AB Tescilini Aldı

Aydın Çam Fıstığı AB Tescilini Aldı
02.06.2025 09:40
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Aydın Çam Fıstığı, AB menşe adı koruması tescil sürecini başarıyla tamamladı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde Avrupa Birliği'ne menşe adı koruması kapsamında başvurusu yapılan Aydın Çam Fıstığı, başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak 2 Haziran 2025 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak Avrupa Birliği'nde tescil edilen 33. ürün oldu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'a özgü tarımsal ürünlerin markalaşması konusunda yürüttükleri çalışmaların her zaman somut ve başarılı sonuçlar verdiğini vurguladı. Avrupa Birliği nezdinde ve Türkiye genelinde yapılan coğrafi işaret başvurularında örnek gösterilen çalışmalara imza attıklarını belirten Çondur, bu kapsamda Aydın Çam Fıstığı'nın AB tescili sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın ilinin tarımsal değerlerini uluslararası pazarda tanıtma ve koruma hedefiyle Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı ve Aydın Memecik Zeytini'nin Avrupa Birliği'nde tescilini sağlayarak önemli başarılara imza atan Borsamız, şimdi de Aydın Çam Fıstığı'nın AB tescilini gerçekleştirerek bu alandaki örnek çalışmalara bir yenisini eklemiştir" dedi.

Aydın'ın köklü tarım kültüründen doğan eşsiz ürünlerinin, uluslararası düzeyde hak ettiği değeri görmesi adına yürütülen çalışmalar meyvesini vermeye devam ediyor. Bu çabaların sonucunda, Avrupa Birliği nezdinde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip il konumuna ulaşan Aydın, bu başarısıyla yalnızca yerel kalkınmaya katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizi uluslararası platformda güçlü bir şekilde temsil ediyor. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Borsamız, menşe adıyla en fazla coğrafi işaret tesciline sahip kurumlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu başarı, yerel değerlerimizi koruma, tanıtma ve pazarda öne çıkarma vizyonumuzun bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilinin, ürünlerin kalitesi ve kökenine dair uluslararası düzeyde bir güvence sunduğunu vurgulayan Çondur, bu tescillerin aynı zamanda ürünlerin marka değerini yükselttiğini ve ihracat potansiyelini önemli ölçüde artırdığını ifade etti. "Borsamız, tescil edilen ürünlerin katma değerini artırarak hem bilinirliğini yaygınlaştırmakta hem de bu ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamaktadır" dedi.

Çondur," Aydın Çam Fıstığının Avrupa Birliği Komisyonu'ndaki tüm süreçlerini özveri ile yürüten coğrafi işaret danışmanımız Huriye Özener'e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Dr. Burak Erdem Algül'e, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'a, Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aydın Çam Fıstığı, coğrafi bölgede yetişen fıstık çamlarının kozalaklarının hasat edildikten sonra kabuğundan ayrılan ve zarından temizlenen, Rengi açık-koyu krem, ucu çok sivri, sivri ucu kirli sarıya yakın ve az dolgun gövdeli bir meyvedir. Kabuksuz olarak piyasaya sunulur. - AYDIN

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın Çam Fıstığı AB Tescilini Aldı - Son Dakika

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