Aydın'da 4 jeotermal sahanın ihale yoluyla devri yapılacak

Aydın'da bulunan 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının, seracılık, meyve-sebze kurutma, balıkçılık ve sağlık termal turizmi gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere devri için ihaleye çıkıldı.

Aydın Valiliği Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri AŞ'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu 4 saha, 10 Şubat 2022 tarihinde Aydın Valilik Binası'nda "kapalı teklif ve artırma usulü" ile yapılacak ihalelerle devredilecek.

Sahaların tahmini bedelleri 377 bin lira ile 120 milyon lira arasında, geçici teminat bedelleri ise 37 bin lira ile 12 milyon lira arasında değişiyor.