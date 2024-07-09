Aydın'da Domates Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da Domates Hasadı Başladı

Aydın\'da Domates Hasadı Başladı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, aroması, kokusu ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan domateslerin hasadı başladı. Üreticiler, bu yılki ürün kalitesinden memnun olsalar da fiyatların düşük olduğunu belirtti.

09.07.2024 13:04
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Aydın'ın Köşk ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde; aroması, kokusu ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan domateslerin hasadı başladı.

Türkiye'nin önde gelen domates üretim bölgelerinden biri olan Aydın'da, üreticiler salçalık domateslerin hasadına başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan işçiler, domatesleri tek tek toplayarak önce kovalara, ardından da kasalara yerleştiriyor. Bu domatesler, satılmak üzere köy merkezine gelen tüccarlara teslim ediliyor. Üreticiler, bu yılki ürün kalitesinden memnun olduklarını dile getirerek, özellikle domates üretim sezonunda yağışların az olmasının, domateslerde hastalık riskini de ortadan kaldırdığını belirtti.

Bölgenin önde gelen üreticilerinden Tülay Güleşir bu yıl hasadın erken başladığını belirterek, "Sezon erken geldi. Mal güzel ama fiyat yok. Geçen sene domatesler en az 12-13 TL bandında satılıyordu. En düşük fiyat ise 10 TL idi. Bu sene fiyatlar 8 TL'den başladı, sonra 5 TL'ye kadar düştü. Geçen seneki maliyete göre bu seneki maliyet daha yüksek. Bu nedenle domatesin fiyatı en azından 15 TL olmalı. Ürün güzel, bu sene yağış olmadığı için hastalık da bulmadı ama fiyatlar çok düşük" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Köşk, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Domates Hasadı Başladı - Son Dakika

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